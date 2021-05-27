У Китаї шість гірників опинилися під завалом внаслідок обвалення шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Шість гірників в провінції Шаньдун на сході Китаю виявилися під завалом внаслідок зсуву гірської породи і обвалення стелі в вугільній шахті. Про це повідомили в четвер місцева влада, передає УНН.
Що відомо
Як говориться в заяві, поширеній управлінням з надзвичайних ситуацій повіту Вейшань (місто Цзінін), НП сталася в середу о 23:06 за пекінським часом (18:06 за часом Києва). На місце події оперативно прибула міжвідомча група екстреного реагування.
Деталі
Наразі рятувальники здійснюють роботи з розчищення завалу, що утворився. Вони намагаються знайти шахтарів.
Причина обвалення шахти з’ясовується, ведеться слідство.
Нагадаємо
У Луганській області 14 гірників відмовляються підніматися на поверхню шахти, вимагаючи зарплату.