У Китаї шість гірників опинилися під завалом внаслідок обвалення шахти

Що відомо

Як говориться в заяві, поширеній управлінням з надзвичайних ситуацій повіту Вейшань (місто Цзінін), НП сталася в середу о 23:06 за пекінським часом (18:06 за часом Києва). На місце події оперативно прибула міжвідомча група екстреного реагування.

Деталі

Наразі рятувальники здійснюють роботи з розчищення завалу, що утворився. Вони намагаються знайти шахтарів.

Причина обвалення шахти з’ясовується, ведеться слідство.

Нагадаємо

У Луганській області 14 гірників відмовляються підніматися на поверхню шахти, вимагаючи зарплату.