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Шахед-136

The Guardian

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У Китаї шість гірників опинилися під завалом внаслідок обвалення шахти

Київ • УНН

 • 14326 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Шість гірників в провінції Шаньдун на сході Китаю виявилися під завалом внаслідок зсуву гірської породи і обвалення стелі в вугільній шахті. Про це повідомили в четвер місцева влада, передає УНН.

У Китаї шість гірників опинилися під завалом внаслідок обвалення шахти

Що відомо

Як говориться в заяві, поширеній управлінням з надзвичайних ситуацій повіту Вейшань (місто Цзінін), НП сталася в середу о 23:06 за пекінським часом (18:06 за часом Києва). На місце події оперативно прибула міжвідомча група екстреного реагування.

Деталі

Наразі рятувальники здійснюють роботи з розчищення завалу, що утворився. Вони намагаються знайти шахтарів.

Причина обвалення шахти з’ясовується, ведеться слідство.

Нагадаємо

У Луганській області 14 гірників відмовляються підніматися на поверхню шахти, вимагаючи зарплату.

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