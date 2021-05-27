В Китае шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Шесть горняков в провинции Шаньдун на востоке Китая оказались под завалом в результате смещения горной породы и обрушение потолка в угольной шахте. Об этом сообщили в четверг местные власти, передает УНН.
Что известно
Как говорится в заявлении, распространенном управлением по чрезвычайным ситуациям уезда Вэйшань (город Цзинин), ЧП произошло в среду в 23:06 по пекинскому времени (18:06 по времени Киева). На место происшествия оперативно прибыла межведомственная группа экстренного реагирования.
Детали
Сейчас спасатели осуществляют работы по расчистке завала, образовавшегося. Они пытаются найти шахтеров.
Причина обрушения шахты выясняется, ведется следствие.
Напомним
В Луганской области 14 горняков отказываются подниматься на поверхность шахты, требуя зарплату.