У Китаї обмежили продаж дизельного пального

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Зараз у Китаї серйозний дефіцит електроенергії, оскільки через брак вугілля та природного газу закрили фабрики.

На думку аналітиків, ця проблема може сприяти серйозній кризі постачання дизельного пального.

Як повідомляють, у місті Шицзячжуан, провінція Хебей, дозволяють заправляти вантажівки лише на 100 л — приблизно 10% від їхньої місткості.

В інших частинах країни умови ще жорсткіші: дозволяють купувати лише до 25 л.

Водночас на заправних станціях у місті Фуян із водіїв стягують доплату до 300 юанів (47 доларів) за заправлення баків.

За словами економіста Айдан Яо останнім часом ціни на нафту, газ і вугілля “злетіли до небес”. Частково це було спричинено браком вугілля та природного газу в таких країнах, як Китай та Індія, що, за прогнозами аналітиків, призведе до того, що люди перейдуть на нафту для вироблення електроенергії та опалення.

Нагадаємо

У Китаї до 2060 року хочуть скоротити споживання викопного палива до 20%.

До 2030 року частка споживаної енергії з джерел невикопного палива сягне 25%. Ще за 30 років, до 2060 року, хочуть, щоб 80% загального обсягу споживаної енергії припадало на невикопне паливо.