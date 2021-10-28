В Китае ограничили продажу дизельного топлива

Детали

Сейчас в Китае серьезный дефицит электроэнергии, поскольку из-за нехватки угля и природного газа закрыли фабрики.

По мнению аналитиков, эта проблема может способствовать серьезному кризису поставок дизельного топлива.

Как сообщают, в городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, разрешают заправлять грузовики всего на 100 л — примерно 10% от их вместимости.

В других частях страны условия еще более жесткие: разрешают покупать только до 25 л.

В то же время на заправочных станциях в городе Фуян с водителей взимают доплату до 300 юаней (47 долларов) за заправку баков.

По словам экономиста Айдан Яо, в последнее время цены на нефть, газ и уголь “взлетели к небесам”. Отчасти это было вызвано нехваткой угля и природного газа в таких странах, как Китай и Индия, что, по прогнозам аналитиков, приведет к тому, что люди перейдут на нефть для выработки электроэнергии и отопления.

Напомним

В Китае к 2060 году хотят сократить потребление ископаемого топлива до 20%.

К 2030 году доля потребляемой энергии из источников неископаемого топлива составит 25%. Еще через 30 лет, к 2060 году, хотят, чтобы 80% от общего объема потребляемой энергии приходилось на неископаемое топливо.