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У Китаї новий спалах АЧС: на забій відправили тисячі свиней

У Китаї новий спалах АЧС: на забій відправили тисячі свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Китаї зафіксований новий спалах африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на agweb.com.

Захворювання свиней зареєстровано в районі Сюйшуй міста Баодін, на півночі Китаю. Ферма, яку вразила АЧС, містила 5 тис. 600 свиней.

Місцева влада вжила заходів по ізоляції і забою хворих тварин.

Уточнимо, що АЧС в Китаї в 2018 році була зафіксована вперше за всю історію.

Експерти відразу заявили про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.

Як писав УНН, АЧС дісталася і до В'єтнаму.

Також нагадаємо, в 2018 році Україна експортувала 1,7 тис. тонн свинини, що на 280% менше, ніж в 2017 році. Таку сумну статистику, вітчизняні експерти пов'язують з АЧС, яка не вщухає вже 5 років.

За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики), а також брак компетентних кадрів.

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