В Китае новая вспышка АЧС: на забой отправили тысячи свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Китае зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на agweb.com.
Заболевание свиней зарегистрировано в районе Сюйшуй города Баодин, на севере Китая. Ферма, которую поразила АЧС, содержала 5 тыс. 600 свиней.
Местные власти приняли меры по изоляции и забою больных животных.
Уточним, что АЧС в Китае в 2018 году была зафиксирована впервые за всю историю.
Эксперты сразу заявили о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
Как писал УНН, АЧС добралась и до Вьетнама.
Также напомним, в 2018 году Украина экспортировала 1,7 тыс. тонн свинины, что на 280% меньше, чем в 2017 году. Такую печальную статистику, отечественные эксперты связывают с АЧС, которая не утихает уже 5 лет.
По словам депутата Сергея Тригубенко, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики), а также нехватка компетентных кадров.