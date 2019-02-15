У Китаї масово зацвіла сакура

Останнім часом температура в місті Гуанчжоу підвищилася, тому для японської вишні склалися ідеальні умови. Сад з сакури, висаджений на території сільськогосподарського університету Гуанчжоу, зацвів. Сфотографуватися на тлі дерев можуть всі охочі.

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Зазначимо, сакурою називають кілька дерев підродини сливові, які найчастіше використовуються як декоративні рослини і або не плодоносять взагалі, або дають невеликий і неїстівний плід. В Японії вишневе цвітіння символізує хмари (завдяки тому, що безліч квітів сакури часто розпускаються разом) і метафорично позначає ефемерність життя.

Як повідомляв УНН, незадовго до Нового року на Закарпатті зацвів шафран.