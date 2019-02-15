В Китае массово зацвела сакура
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Китайском городе Гуанчжоу массово зацвела сакура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международное радио Китая.
В последнее время температура в городе Гуанчжоу повысилась, поэтому для японской вишни сложились идеальные условия. Сад из сакуры, высаженный на территории сельскохозяйственного университета Гуанчжоу, зацвел. Сфотографироваться на фоне деревьев могут все желающие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии украли 400-летнее дерево
Отметим, сакурой называют несколько деревьев подсемейства сливовые, которые зачастую используются как декоративные растения и либо не плодоносят вообще, либо дают мелкий и несъедобный плод. В Японии вишнёвый цвет символизирует облака (благодаря тому, что множество цветов сакуры часто распускаются разом) и метафорически обозначает эфемерность жизни.
Как сообщал УНН, незадолго до Нового года на Закарпатье зацвел шафран.