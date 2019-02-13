В Японии украли 400-летнее дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Хозяева четырехсотлетнего дерева бонсай стоимостью более $110 тыс. просят злоумышленников, укравших растение из их семейного сада, ухаживать за ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Род Сейдзи Иимуры занимается искусством бонсай на протяжении пяти поколений. В их семейном саду в городе Сайтама растет около трех тысяч деревьев, но украли всего семь.
Самому ценному экземпляру в коллекции, японскому можжевельнику шимпаку, 400 лет. Семья Иимуры нашла это растение на склоне горы, и с тех пор его род много лет тщательно ухаживал за деревом. Когда можжевельник украли, растение достигло около метра в высоту. Деревья украли из незапертого сада Иимуры в январе - он был открытым для всех любителей искусства бонсай.
Хозяева сада, по их словам, никогда бы не подумали, что кто-то захочет похитить их растения. Со дня кражи Иимура и его супруга обращаются к похитителям растений через СМИ и соцсети.
Сначала они требовали вернуть растения, но со временем начали всего лишь просить воров, чтобы они правильно ухаживали за деревьями.
"Деревья бонсай для нас - как дети. Это наши дети, которые живут уже 400 лет", - комментировала пропажу Фуюми Иимура. "Они будут жить вечно, даже когда нас не будет. Я хотела бы, чтобы тот, кто забрал шимпаку, регулярно его поливал", - просила она в интервью.
Японские поклонники искусства бонсай возмущены кражей и поддерживают Иимуру. "Деревьям бонсай нужно поклоняться, они стоят выше человеческой жадности. Мое сердце разбито", - написал один из них под постом Фуюми Иимуры.
Напомним, в Кременчуге мужчина пытался украсть сосну в парке. Его задержала полиция.