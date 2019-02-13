В Японии украли 400-летнее дерево

Род Сейдзи Иимуры занимается искусством бонсай на протяжении пяти поколений. В их семейном саду в городе Сайтама растет около трех тысяч деревьев, но украли всего семь.

Самому ценному экземпляру в коллекции, японскому можжевельнику шимпаку, 400 лет. Семья Иимуры нашла это растение на склоне горы, и с тех пор его род много лет тщательно ухаживал за деревом. Когда можжевельник украли, растение достигло около метра в высоту. Деревья украли из незапертого сада Иимуры в январе - он был открытым для всех любителей искусства бонсай.

Хозяева сада, по их словам, никогда бы не подумали, что кто-то захочет похитить их растения. Со дня кражи Иимура и его супруга обращаются к похитителям растений через СМИ и соцсети.

Сначала они требовали вернуть растения, но со временем начали всего лишь просить воров, чтобы они правильно ухаживали за деревьями.

"Деревья бонсай для нас - как дети. Это наши дети, которые живут уже 400 лет", - комментировала пропажу Фуюми Иимура. "Они будут жить вечно, даже когда нас не будет. Я хотела бы, чтобы тот, кто забрал шимпаку, регулярно его поливал", - просила она в интервью.

Японские поклонники искусства бонсай возмущены кражей и поддерживают Иимуру. "Деревьям бонсай нужно поклоняться, они стоят выше человеческой жадности. Мое сердце разбито", - написал один из них под постом Фуюми Иимуры.

Напомним, в Кременчуге мужчина пытался украсть сосну в парке. Его задержала полиция.