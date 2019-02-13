В Японії вкрали 400-річне дерево

Родина Сейдзі Іімури займається мистецтвом бонсай протягом п'яти поколінь. У їхньому сімейному саду в місті Сайтама зростає близько трьох тисяч дерев, але вкрали всього сім.

Найціннішому примірнику в колекції, японському ялівцю шімпаку, 400 років. Сім'я Іімури знайшла цю рослину на схилі гори, і з тих пір його рід багато років ретельно доглядав за деревом. Коли ялівець вкрали, рослина досягла близько метра у висоту. Дерева вкрали з незачиненого саду Іімури в січні - він був відкритим для всіх шанувальників мистецтва бонсай.

Господарі саду, за їхніми словами, ніколи б не подумали, що хтось захоче викрасти їхні рослини. З дня крадіжки Іімури і його дружина звертаються до викрадачів рослин через ЗМІ та соцмережі.

Спочатку вони вимагали повернути рослини, але з часом почали лише просити злодіїв, щоб вони правильно доглядали за деревами.

"Дерева бонсай для нас - як діти. Це наші діти, які живуть вже 400 років", - коментувала пропажу Фуюмі Іімура. "Вони будуть жити вічно, навіть коли нас не буде. Я хотіла б, щоб той, хто забрав шімпаку, регулярно його поливав", - просила вона в інтерв'ю.

Японські шанувальники мистецтва бонсай обурені крадіжкою і підтримують Іімуру. "Деревам бонсай потрібно поклонятися, вони стоять вище людської жадібності. Моє серце розбите", - написав один з них під постом Фуюмі Іімури.

Нагадаємо, в Кременчуці чоловік намагався вкрасти сосну в парку. Його затримала поліція.