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У Кишиневі загасили Вічний вогонь через газову кризу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На меморіальному комплексі "Вічність" у Кишиневі тимчасово відключили Вічний вогонь. Про це 22 жовтня повідомило міністерство оборони в Facebook, зазначивши, що вогонь залишатиметься погашеним до тих пір, поки не вирішиться газова криза, інформує УНН.

У Кишиневі загасили Вічний вогонь через газову кризу

Деталі

Міністерство оборони повідомило, що попросило компанію Chişinău-gaz відключити сьогодні подачу газу до Вічного вогню.

"Міра прийнята в зв'язку зі зниженням тиску в які подають газ трубах і через сильний вітер, який може загасити вогонь", - зазначили у відомстві, підкресливши, що таким чином хочуть уникнути витоку газу, який може загрожувати безпеці.

До відключення Вічного вогню на меморіалі пройшла урочиста церемонія. Почесна варта запалила від вогню факел, які передали в музей військової слави.

Що було раніше

В Молдові 22 жовтня оголосили режим надзвичайного стану через газову кризу.

Рішення прийняли після того, як на початку жовтня "Молдовагаз" продовжив контракт з "Газпромом" на постачання газу лише на місяць, і тепер змушений закуповувати газ за індексною ціною - 800 доларів за тисячу кубометрів, а ціна для кінцевих споживачів може вирости до 6 леїв за кубометр (9,05 гривень). Вже 6 жовтня компанія попросила споживачів скоротити витрати газу, так як країна споживає більше, ніж імпортує. 13 жовтня в країні оголосили режим підвищеної готовності в газовому секторі. Підприємство Termoelectrica скоротило споживання газу і стала використовувати мазут.

За словами прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці, молдавським учасникам переговорів в Москві поки не вдалося домогтися остаточної домовленості з "Газпромом", і "немає впевненості" в тому, що влада зможе домовитися про укладення договору.

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