В Кишиневе потушили Вечный огонь из-за газового кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе временно отключили Вечный огонь. Об этом 22 октября сообщило министерство обороны в Facebook, отметив, что огонь будет оставаться погашенным до тех пор, пока не решится газовый кризис, передает УНН.
Детали
Министерство обороны сообщило, что попросило компанию Chişinău-gaz отключить сегодня подачу газа к Вечному огню.
"Мера принята в связи со снижением давления в подающих газ трубах и из-за сильного ветра, который может потушить огонь", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что таким образом хотят избежать утечки газа, который может угрожать безопасности.
К отключению Вечного огня на мемориале прошла торжественная церемония. Почетный караул зажег от огня факел, которые передали в музей военной славы.
Что было раньше
В Молдове 22 октября объявили режим чрезвычайного положения из газового кризиса.
Решение было принято после того, как в начале октября "Молдовагаз" продлил контракт с "Газпромом" на поставку газа только на месяц, и теперь вынужден закупать газ по индексной цене - 800 долларов за тысячу кубометров, а цена для конечных потребителей может вырасти до 6 леев за кубометр (9,05 гривен). Уже 6 октября компания попросила потребителей сократить расходы газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует. 13 октября в стране объявили режим повышенной готовности в газовом секторе. Предприятие Termoelectrica сократило потребление газа и стало использовать мазут.
По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, молдавским участникам переговоров в Москве пока не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом", и "нет уверенности" в том, что власти смогут договориться о заключении договора.