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У Кіровоградській області військового комісара підозрюють у хабарництві

У Кіровоградській області військового комісара підозрюють у хабарництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Військовому комісару районного військового комісаріату Кіровоградської області повідомлено про підозру в одержанні хабаря. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Центрального регіону України, передає УНН.

“Посадовець у жовтні 2020 року одержав від цивільної особи неправомірну вигоду в розмірі понад 3000 гривень за „вирішення питання“ щодо відстрочки призовника від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами. Наразі тривають обшуки за місцем проходження служби та проживання підозрюваного. Також направлено до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Вінниччині за понад 3 млн грн збитків судитимуть полковника ЗСУ.

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