В Кировоградской области военного комиссара подозревают во взяточничестве

“Чиновник в октябре 2020 года получил от гражданского лица неправомерную выгоду в размере более 3000 гривен за „решение вопроса“ об отсрочке призывника от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам. Сейчас продолжаются обыски по месту прохождения службы и проживания подозреваемого. Также направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Винницкой области за свыше 3 млн грн убытков будут судить полковника ВСУ.