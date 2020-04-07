У Кіровоградській області помер пацієнт з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Новомиргородському районі, Кіровоградська область, помер пацієнт, медики підозрюють, що до його смерті призвів СOVID-19. Про це сьогодні, 7 квітня, журналістам повідомив начальник департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.
За словами Рибальченка, у ЦРЛ пацієнт потрапив у тяжкому стані. Протягом семи хвилин медики проводили реанімаційні заходи, робили аналізи, серед яких і експрес-тест на коронавірус. Тест дав позитивний результат.
До отримання точних результатів ПЛР-діагностики цей випадок вважається підозрою, але до офіційної статистики захворюваності не входить.
Нагадаємо, станом на 7 квітня, на Кіровоградщині наразі лабораторним методом підтверджено 54 випадки захворювання на COVID-19, із яких 1 - летальний. Серед хворих – 21 медик.