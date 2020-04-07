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У Кіровоградській області помер пацієнт з підозрою на коронавірус

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Новомиргородському районі, Кіровоградська область, помер пацієнт, медики підозрюють, що до його смерті призвів СOVID-19. Про це сьогодні, 7 квітня, журналістам повідомив начальник департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.

За словами Рибальченка, у ЦРЛ пацієнт потрапив у тяжкому стані. Протягом семи хвилин медики проводили реанімаційні заходи, робили аналізи, серед яких і експрес-тест на коронавірус. Тест дав позитивний результат.

До отримання точних результатів ПЛР-діагностики цей випадок вважається підозрою, але до офіційної статистики захворюваності не входить.

Нагадаємо, станом на 7 квітня, на Кіровоградщині наразі лабораторним методом підтверджено 54 випадки захворювання на COVID-19, із яких 1 - летальний. Серед хворих – 21 медик.

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