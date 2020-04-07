В Кировоградской области умер пациент с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Новомиргородском районе, Кировоградская область, умер пациент, медики подозревают, что к его смерти привел СOVID-19. Об этом сегодня, 7 апреля, журналистам сообщил начальник департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.
По словам Рыбальченко, в ЦРБ пациент попал в тяжелом состоянии. В течение семи минут медики проводили реанимационные мероприятия, делали анализы, среди которых и экспресс-тест на коронавирус. Тест дал положительный результат.
До получения точных результатов ПЦР-диагностики этот случай считается подозрением, но в официальную статистику заболеваемости не входит.
Напомним, по состоянию на 7 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 54 случая заболевания на COVID-19, из которых 1 - летальный. Среди больных - 21 медик.