У Кирилівці закрили базу відпочинку де отруїлися діти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Кирилівці закрили базу відпочинку “Дніпровські зорі”, де масово отруїлися відпочивальники. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної установи “Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”.
“Станом на 6 липня 2020 року: при бактеріологічному обстеженні хворих в 4-х випадках — троє дітей, 1 дорослий — виділена сальмонела, інші лабораторні дослідження в роботі; результати обстежень на ротавірусну інфекцію, COVID-19 негативні; — харчоблок закладу закритий з 2 липня 2020 року; база не функціонує, відпочиваючих на базі немає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що епідеміологічне розслідування триває, протиепідемічні заходи продовжуються.
Нагадаємо, на базі відпочинку у курортній Кирилівці на Запоріжжі зафіксували масове отруєння серед відпочивальників — серед тих, хто отруївся, — 9 дітей.
Через отруєння відкрили кримінальне провадження.
Також усіх постраждалих дітей, які отруїлися в Кирилівці Запорізької області, з лікарні забрали батьки.