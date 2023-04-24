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У кількох районах Одеси 26 квітня не буде води: перелік

У кількох районах Одеси 26 квітня не буде води: перелік

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Через ремонтні роботи 26 квітня з 09:00 до 19:00 в Одесі не буде води у Київському, Малинівському та Приморському районах, а також кількох селах та житлових масивах, про це повідомляється в телеграм-каналі Одеської міськради, пише УНН.

Деталі

"Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, що у зв'язку з необхідністю проведення невідкладних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 26 квітня 2023 року з 09:00 до 19:00 буде припинено подачу води споживачам Київського, Малиновського та Приморського районів міста Одеси, села Лиманка, села Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка", ЖКП "Таїрово", - йдеться в повідомленні

Відключення не зачепить ж/м “7-е небо”, “Застава”, “Ленселище”, “Слобідка”.

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