В нескольких районах Одессы 26 апреля не будет воды: перечень

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"Инфоксводоканал" доводит до сведения жителей города, что в связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода: 26 апреля 2023 года с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Малиновского и Приморского районов города Одессы, села Лиманка, села Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово", - говорится в сообщении

Отключение не затронет ж/м “7-е небо”, “Застава”, “Ленпоселок”, “Слободка”.

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