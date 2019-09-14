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У Хорватії стався землетрус

У Хорватії стався землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 3 бали зафіксовано в околицях хорватського міста Копрівніце з населення близько 30 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Хорватську сейсмологічну службу.

Епіцентр знаходився в 14 км від Копрівніце, розташованої приблизно в 70 км від Загреба. Як уточнили сейсмологи, поштовхи відчувалися як в самій Копрівніце, так і в її околицях.

Дані про можливих постраждалих або руйнування не надходили.

Нагадаємо, біля берегів Аляски стався потужний землетрус.

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