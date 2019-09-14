В Хорватии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в окрестностях хорватского города Копривница с население порядка 30 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хорватскую сейсмологическую службу.
Эпицентр находился в 14 км от Копривницы, расположенной приблизительно в 70 км от Загреба. Как уточнили сейсмологи, толчки ощущались как в самой Копривнице, так и в ее окрестностях.
Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.
Напомним, у берегов Аляски произошло мощное землетрясение.