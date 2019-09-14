В Хорватии произошло землетрясение

Эпицентр находился в 14 км от Копривницы, расположенной приблизительно в 70 км от Загреба. Как уточнили сейсмологи, толчки ощущались как в самой Копривнице, так и в ее окрестностях.

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.

Напомним, у берегов Аляски произошло мощное землетрясение.