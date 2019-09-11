У берегов Аляски произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 251 км к западу от Ситки - города на Аляске, где проживают около 8 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 11,9 км.
Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях нет.
Напомним, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в штате Невада в западной части США.