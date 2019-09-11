Біля берегів Аляски стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,7 стався у вівторок біля берегів американського штату Аляска. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 251 км на захід від Сітки - міста на Алясці, де проживають близько 8 тис. осіб. Осередок стихії залягав на глибині 11,9 км.
Даних про постраждалих, загрози цунамі або руйнування не надходило.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,6 стався у штаті Невада у західній частині США.