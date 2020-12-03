У ході спецоперації в Києві та Харкові затримали дев’ять наркоторгівців

За даними слідства, вони створили мережу інтернет-магазинів та, використовуючи Telegram-канал, розповсюджували PVP, метамфетамін, канабіс. Особи, залучені організаторами, залишали так звані “закладки”, у яких в подальшому наркотичні засоби забирали “споживачі”.

“У ході спецоперації проведено понад 30 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території м. Харкова, Харківської області та м. Києва. Під час слідчих дій виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини — PVP, метамфетамін, канабіс, приладдя для фасування вказаних речовин та грошові кошти, здобуті внаслідок протиправної діяльності. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою”, — повідомили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв УНН, на Прикарпатті за збут наркотиків затримали правоохоронця.