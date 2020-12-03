У ході спецоперації в Києві та Харкові затримали дев’ять наркоторгівців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Затримані впродовж тривалого часу займалися збутом наркотиків та особливо небезпечних психотропних речовин на території Харкова та Харківської області. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
За даними слідства, вони створили мережу інтернет-магазинів та, використовуючи Telegram-канал, розповсюджували PVP, метамфетамін, канабіс. Особи, залучені організаторами, залишали так звані “закладки”, у яких в подальшому наркотичні засоби забирали “споживачі”.
“У ході спецоперації проведено понад 30 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території м. Харкова, Харківської області та м. Києва. Під час слідчих дій виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини — PVP, метамфетамін, канабіс, приладдя для фасування вказаних речовин та грошові кошти, здобуті внаслідок протиправної діяльності. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою”, — повідомили в Офісі генпрокурора.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті за збут наркотиків затримали правоохоронця.