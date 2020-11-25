На Прикарпатті за збут наркотиків затримали правоохоронця: проводиться 26 обшуків

"Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 24 листопада 2020 року затримали поліцейського одного з відділень поліції в Івано-Франківській області та цивільну особу під час збуту наркотичного засобу", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що 42-річний правоохоронець власноруч вирощував наркотичний засіб - канабіс, а також налагодив злочинну схему спільно з громадянином по збуту наркотику через наркозалежних осіб області.

Слідчими ДБР задокументовано декілька фактів збуту канабісу по 150-200 грамів.

Правоохоронця та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України під час збуту приблизно 150 грамів канабісу.

"Наразі проводиться 26 обшуків за місцем проживання та роботи, у нежитлових приміщеннях та автотранспорті фігурантів кримінального провадження", - додається у повідомленні.

Попередня кваліфікація: незаконне виробництво та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, у Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну: він продавав грам наркотику за 400 грн.