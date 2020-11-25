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На Прикарпатті за збут наркотиків затримали правоохоронця: проводиться 26 обшуків

На Прикарпатті за збут наркотиків затримали правоохоронця: проводиться 26 обшуків

Київ • УНН

 • 15061 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Прикарпатті затримали поліцейського та цивільну особу за збуті канабісу. Наразі на місцем роботи та проживання осіб проводиться 26 обшуків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 24 листопада 2020 року затримали поліцейського одного з відділень поліції в Івано-Франківській області та цивільну особу під час збуту наркотичного засобу", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що 42-річний правоохоронець власноруч вирощував наркотичний засіб - канабіс, а також налагодив злочинну схему спільно з громадянином по збуту наркотику через наркозалежних осіб області.

Слідчими ДБР задокументовано декілька фактів збуту канабісу по 150-200 грамів.

Правоохоронця та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України під час збуту приблизно 150 грамів канабісу.

"Наразі проводиться 26 обшуків за місцем проживання та роботи, у нежитлових приміщеннях та автотранспорті фігурантів кримінального провадження", - додається у повідомленні.

Попередня кваліфікація: незаконне виробництво та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, у Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну: він продавав грам наркотику за 400 грн.

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