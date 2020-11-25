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На Прикарпатье за сбыт наркотиков задержали правоохранителя: проводятся 26 обысков

На Прикарпатье за сбыт наркотиков задержали правоохранителя: проводятся 26 обысков

Киев  •  УНН

 • 15051 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На Прикарпатье задержали полицейского и гражданское лицо за сбыт марихуаны. Сейчас на место работы и проживания лиц проводятся 26 обысков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, 24 ноября 2020 года задержали полицейского одного из отделений полиции в Ивано-Франковской области и гражданское лицо во время сбыта наркотического средства", - говорится в сообщении.

Установлено, что 42-летний правоохранитель собственноручно выращивал наркотическое средство - каннабис, а также наладил преступную схему совместно с гражданином по сбыту наркотика через наркозависимых лиц области.

Следователями ГБР задокументировано несколько фактов сбыта каннабиса по 150-200 граммов.

Правоохранителя и посредника задержан в порядке ст. 208 УПК Украины во время сбыта около 150 граммов каннабиса.

"Сейчас проводится 26 обысков по месту жительства и работы, в нежилых помещениях и автотранспорте фигурантов уголовного производства", - добавляется в сообщении.

Предварительная квалификация: незаконное производство и сбыт особо опасных наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Напомним, в Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина: он продавал грамм наркотика за 400 грн.

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