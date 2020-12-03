В ходе спецоперации в Киеве и Харькове задержали девять наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Задержанные на протяжении длительного времени занимались сбытом наркотиков и особо опасных психотропных веществ на территории Харькова и Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
По данным следствия, они создали сеть интернет-магазинов и, используя Telegram канал, распространяли PVP, метамфетамин, каннабис. Лица, привлеченные организаторами, оставляли так называемые “закладки”, в которых в дальнейшем наркотики забирали “потребители”.
“В ходе спецоперации проведено более 30 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории г. Харькова, Харьковской области и г. Киев. Во время следственных действий обнаружено и изъято особо опасные наркотические средства и психотропные вещества — PVP, метамфетамин, каннабис, принадлежности для фасовки указанных веществ и денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в Офисе генпрокурора.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье за сбыт наркотиков задержали правоохранителя.