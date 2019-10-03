У ході ремонту каналізації у Дніпрі знайшли міну часів минулих війн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Дніпрі під час ремонтних робіт каналізації знайшли мінометну міну часів минулих війн, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, 2 жовтня о 15:31 до рятувальників надійшло повідомлення, про застарілий вибухонебезпечний предмет, який знайшли під час проведення ремонтних робіт каналізації в Індустріальному районі Дніпра на вулиці Калінова.
"Тож 3 жовтня групою піротехнічних робіт було здійснено виїзд та проведено роботи по знешкодженню та знищенню мінометної міни часів минулих війн калібру 82 мм. Знищення снаряда проведено на спеціальному підривному майданчику біля міста Підгороднє в Дніпровському районі", - йдеться в повідомленні.
На місці події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у стінах Благовіщенського костелу на Рівненщині знайшли снаряди часів Другої світової війни.