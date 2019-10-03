В ходе ремонта канализации в Днепре нашли мину времен прошлых войн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Днепре во время ремонтных работ канализации нашли минометную мину времен прошлых войн, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, 2 октября в 15:31 к спасателям поступило сообщение об устаревшем взрывоопасном предмете, который нашли во время проведения ремонтных работ канализации в Индустриальном районе Днепра на улице Калинова.
"Поэтому 3 октября группой пиротехнических работ был осуществлен выезд и проведены работы по обезвреживанию и уничтожению минометной мины времен прошлых войн калибра 82 мм. Уничтожение снаряда проведено на специальной подрывной площадке возле города Подгородное в Днепровском районе", - говорится в сообщении.
На месте происшествия никто не пострадал.
Напомним, в стенах Благовещенского костела в Ровенской области нашли снаряды времен Второй мировой войны.