У Хмельницькому зафіксовано 20 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Хмельницькому зафіксовано ще 20 випадків захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
“Станом на 18:00 7 травня у Хмельницькому зафіксовано 20 випадків захворювання на COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що нові випадки це чоловік 43 роки, лікується амбулаторно, а також чоловік 19 років, контактна особа раніше підтверджених хворих з Старосинявського району, мешканець цього району, проте на момент встановлення діагнозу перебував у Хмельницькому. Госпіталізований до інфекційної лікарні у стані середньої важкості.
“14 людей одужало, 1 людина померла, 4 людини лікуються в інфекційній лікарні, 1 амбулаторно”, — зазначається в повідомленні.
Також зазначається, що станом на 17:45 7 травня в Хмельницькій області зареєстровано 154 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них: 43 одужало, 7 летальних випадків.
Нагадаємо, на Рівненщині зафіксовано ще 32 випадки COVID-19.