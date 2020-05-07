В Хмельницком зафиксировано 20 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 18:00 7 мая в Хмельницком зафиксировано 20 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что новые случаи это мужчина 43 года, лечится амбулаторно, а также мужчина 19 лет, контактное лицо ранее подтвержденных больных со Старосинявского района, житель этого района, однако на момент установления диагноза находился в Хмельницком. Госпитализирован в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.

"14 человек выздоровели, 1 человек умер, 4 человека лечатся в инфекционной больнице, 1 амбулаторно", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 17:45 7 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 43 выздоровели, 7 летальных случаев.

Напомним, в Ровенской области зафиксировано еще 32 случая COVID-19.