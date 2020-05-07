На Рівненщині зафіксовано ще 32 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Рівненській області підтверджено 32 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.
"Станом на вечір 7 травня на Рівненщині підтверджено 32 нових випадки захворювання на COVID-19", - написав Коваль.
Так, нові випадки зафіксовані у:
- 13 жителів з міста Рівне.
- 1 з Рівненського району (смт Квасилів);
- 1 з Гощанського району (села Дмитрівка);
- 9 з Рокитнівського району (4 – села Глинне, 1 – смт Рокитне, 2 –села Познань, 2 – села Березове);
- 1 з Березнівського району (села Богуші);
- 1 з Радивилівського району (села Старики);
- 2 із Здолбунівського району (міста Здолбунів і села Ільпінь);
- 4 з міста Дубно.
Повідомляється, що вік хворих від 9 до 77 років.
"Таким чином на Рівненщині зареєстровано 875 випадків захворювання на COVID-19. З них 19 летальних і вже 135 людей одужало. Двічі негативний результат ПЛР-тестування в 11-тьох рівнян", - зазначив Коваль.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіло 2 260 медиків та 933 дитини.