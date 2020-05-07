В Ровенской области зафиксировано еще 32 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Ровенской области подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
"По состоянию на вечер 7 мая В Ровенской области подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.
Так, новые случаи зафиксированы у:
- 13 жителей из города Ровно.
- 1 из Ровенского района (пгт Квасилов)
- 1 из Гощанского района (села Дмитровка)
- 9 из Рокитновского района (4 - села Глинное, 1 - пгт Рокитное, 2 - пос. Познань, 2 - села Березово)
- 1 из Березновского района (села Богуши)
- 1 из Радивиловского района (села Старики)
- 2 из Здолбуновского района (города Здолбунов и села Ильпень)
- 4 из города Дубно.
Сообщается, что возраст больных от 9 до 77 лет.
"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 875 случаев заболевания COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровели. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 11-ти жителей Ровно", - отметил Коваль.
Напомним, в Украине COVID-19 заболело 2 260 медиков и 933 ребенка.