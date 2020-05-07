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В Україні на COVID-19 захворіло 2 260 медиків та 933 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 260 медиків та 933 дитини. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні на COVID-19 захворіло 2 260 медиків та 933 дитини

"За минулу добу захворіло 507 осіб, з них 28 дітей та 109 медичних працівників. Було госпіталізовано 313 осіб, зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужало. Загалом за весь час пандемії захворіло 13 691 людина, з них 933 дитини, а також 2 660 медичних працівників... За попередню добу здійснено 7 018 досліджень методом ПЛР”, — зазначив він.

При цьому, з його слів, загалом одужало 2 396 осіб, а летальних випадків 340.

Так, за його словами, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована в Одеській та Чернівецькій областях.

“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків в Одеській та Чернівецькій області - по 63 випадки, а також у Дніпропетровській області — 56”, — додав Степанов.

Нагадаємо, В Україні вже 13 691 випадків COVID-19, з них 340 летальних.

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