В Україні на COVID-19 захворіло 2 260 медиків та 933 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 260 медиків та 933 дитини. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 507 осіб, з них 28 дітей та 109 медичних працівників. Було госпіталізовано 313 осіб, зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужало. Загалом за весь час пандемії захворіло 13 691 людина, з них 933 дитини, а також 2 660 медичних працівників... За попередню добу здійснено 7 018 досліджень методом ПЛР”, — зазначив він.
При цьому, з його слів, загалом одужало 2 396 осіб, а летальних випадків 340.
Так, за його словами, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована в Одеській та Чернівецькій областях.
“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків в Одеській та Чернівецькій області - по 63 випадки, а також у Дніпропетровській області — 56”, — додав Степанов.
Нагадаємо, В Україні вже 13 691 випадків COVID-19, з них 340 летальних.