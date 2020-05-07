В Украине на COVID-19 заболело 2 260 медиков и 933 ребенка

"За прошедшие сутки заболело 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Были госпитализированы 313 человек, зафиксировано 13 летальных случаев, 299 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 13 691 человек, из них 933 ребенка, а также 2 660 медицинских работников... За предыдущие сутки совершено 7018 исследований методом ПЦР", - отметил он.

При этом, по его словам, в целом выписаны 2396 человек, а летальных случаев 340.

Так, по его словам, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Одесской и Черновицкой областях.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев в Одесской и Черновицкой области - по 63 случая, а также в Днепропетровской области - 56", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине уже 13 691 случаев COVID-19, из них 340 летальных.