У Хмельницькому за добу госпіталізовано ще троє осіб із підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Хмельницькому за добу госпіталізовано шість пацієнтів, з них троє - із підозрою на COVID-19. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Хмельницької міської ради, передає УНН.
"Станом на 8:00, в інфекційній лікарні Хмельницького 33 хворих, серед яких 1 дитина. За добу госпіталізовано 6 пацієнтів, з них 3 - з підозрою на COVID-19, 2 з ГРВІ і один з гепатитом", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в інфекційні лікарні залишаються 8 хворих на COVID-19 (з них 4 мешканці міста) ще 6 осіб з підозрою (3 підозри з Хмельницького).
"Загалом в області на 7:30 ранку 15 хворих на COVID-19. 7 хворих - мешканці міста (4 у лікарні і 3 лікуються амбулаторно)",- зазначається у повідомленні.
Окрім того, хворих із пневмонією в інфекційній лікарні - 20, у міській лікарні - 11, у дитячій - 9.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них - летальні.