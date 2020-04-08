В Хмельницком за сутки госпитализировали еще три человека с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Хмельницком за сутки госпитализировали шесть пациентов, из них трое - с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Хмельницкого городского совета, передает УНН.
"По состоянию на 8:00, в инфекционной больнице Хмельницкого 33 больных, среди которых 1 ребенок. За сутки госпитализированы 6 пациентов, из них 3 - с подозрением на COVID-19, 2 с ОРВИ и один из гепатитом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в инфекционной больнице остаются 8 больных на COVID-19 (из них 4 жителя города) еще 6 человек с подозрением (3 подозрения из Хмельницкого).
"Всего в области на 7:30 утра 15 больных на COVID-19. 7 больных - жители города (4 в больнице и 3 лечатся амбулаторно)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, больные с пневмонией в инфекционной больнице - 20, в городской больнице - 11, в детской - 9.
Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них - летальные.