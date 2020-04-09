У Хмельницькому госпіталізовано ще одну особу із підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Хмельницькому за минулу добу, 8 квітня, до інфекційної лікарні госпіталізовано шість пацієнтів, з них один - із підозрою на COVID-19. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Хмельницької міської ради, передає УНН.
"Станом на ранок 9 квітня в інфекційній лікарні 38 хворих, з них одна дитина. Вчора госпіталізовано 6 хворих: 1 з кишковою інфекцією, 2 з грипом, 2 з ГРВІ, 1 з підозрою на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Також у лікарні залишається 8 хворих на COVID-19 — 4 жителі міста, у лікарні наразі також 5 осіб з підозрою, з них 2 особи з міста.
Повідомляється, що загалом хворих на COVID-19 станом на 7:30 в області − 15, з них 7 - жителі Хмельницького.
"Хворих з пневмоніями в інфекційній лікарні — 21, у міській лікарні — 10, у дитячій — 7", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні було зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 — летальні.