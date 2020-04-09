У Хмельницькому госпіталізовано ще одну особу із підозрою на COVID-19

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Хмельницькому за минулу добу, 8 квітня, до інфекційної лікарні госпіталізовано шість пацієнтів, з них один - із підозрою на COVID-19. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Хмельницької міської ради, передає УНН.