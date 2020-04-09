В Хмельницком госпитализирован еще один человек с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Хмельницком за минувшие сутки, 8 апреля, в инфекционную больницу госпитализированы шесть пациентов, из них один - с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Хмельницкого городского совета, передает УНН.
"По состоянию на утро 9 апреля в инфекционной больнице 38 больных, из них один ребенок. Вчера госпитализированы 6 больных: 1 с кишечной инфекцией, 2 с гриппом, 2 с ОРВИ, 1 с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.
Также в больнице остается 8 больных COVID-19 - 4 жители города, в больнице сейчас также 5 человек с подозрением, из них 2 человека из города.
Сообщается, что в целом больных COVID-19 по состоянию на 7:30 в области - 15, из них 7 - жители Хмельницкого.
"Больных с пневмониями в инфекционной больнице - 21, в городской больнице - 10, в детской - 7", - отмечается в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине было зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные.