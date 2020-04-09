В Хмельницком госпитализирован еще один человек с подозрением на COVID-19

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Хмельницком за минувшие сутки, 8 апреля, в инфекционную больницу госпитализированы шесть пациентов, из них один - с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Хмельницкого городского совета, передает УНН.