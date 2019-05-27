У Хмельницькій області вночі горіла електричка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Хмельницькій області сталася пожежа в електропоїзді "Волочиськ-Хмельницький", який здійснював відстій. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
Так, сьогодні вночі, о 03:25, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції м. Волочиськ виникла пожежа електропоїзда "Волочиськ-Хмельницький".
"Електропоїзд здійснював відстій, тому на момент пожежі у вагонах пасажирів не було", - зазначили у ДСНС.
По прибуттю рятувальників на місце пожежі було встановлено, що горить моторвагонний рухомий склад.
Пожежу локалізували о 04:19 та ліквідували о 04:30, тим самим не допустивши поширення вогню на сусідні вагони. Площа пожежі становила 40 кв.м.
Нині причина пожежі встановлюється. Загиблих та травмованих на місці пожежі не виявили.
Нагадаємо, у Полтавській області два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі.