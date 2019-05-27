В Хмельницкой области ночью горела электричка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Хмельницкой области произошел пожар в электропоезде "Волочиск-Хмельницкий", который осуществлял отстой. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Так, сегодня ночью, в 03:25, к спасателям поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции м. Волочиск возник пожар электропоезда "Волочиск-Хмельницкий".
"Электропоезд осуществлял отстой, поэтому на момент пожара в вагонах пассажиров не было", - отметили в ГСЧС.
По прибытию спасателей на место пожара было установлено, что горит моторвагонный подвижной состав.
Пожар локализован в 04:19 и ликвидирован в 04:30, тем самым не допустив распространение огня на соседние вагоны. Площадь пожара составила 40 кв.м.
Сейчас причина пожара устанавливается. Погибших и травмированных на месте пожара не обнаружили.
Напомним, в Полтавской области два дня тушили пожар на городской свалке.