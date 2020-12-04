У хлопчика на Сумщині запідозрили туляремію

"За повідомленням ДУ “Сумський ОЛЦ МОЗ України”, у Сумській області 13-річному хлопчику встановлено підозру на діагноз “туляремія”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 14 листопада 2020 року у потерпілого з’явився біль у горлі, збільшилися лімфатичні вузли, а також підвищилася температура до 39°С. Того ж дня він звернувся по медичну допомогу, а 16 листопада 2020 року його госпіталізували до інфекційного відділення.

“Фахівці лабораторного центру розпочали епідеміологічне розслідування для з’ясування умов і причин появи захворювання. А також уживають весь комплекс необхідних протиепідемічних та профілактичних заходів”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що туляремія — це гостра інфекційна хвороба, якою можуть захворіти люди і тварини. Збудник туляремії — бактерія Francisella tularensis. Основне джерело інфекції для людини — ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці. Переносники інфекції — іксодові та гамазові кліщі, блохи, ґедзі, комарі, москіти тощо.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік та його дружина під час обробки напівмертвого зайця зазнали травм кистей рук і захворіли на туляремію.



