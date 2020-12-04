У мальчика в Сумской области заподозрили туляремию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Сумской области 13-летнему мальчику установлено подозрение на диагноз "туляремия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
"По сообщению ГУ "Сумской ОЛЦ Минздрава Украины", в Сумской области 13-летнему мальчику установлено подозрение на диагноз "туляремия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 14 ноября 2020-го у пострадавшего появились боли в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16 ноября 2020 года был госпитализирован в инфекционное отделение.
"Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания. А также проводят весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий", - отмечается в сообщении.
Добавим, что туляремия - это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть люди и животные. Возбудитель туляремии - бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека - ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчики инфекции - иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.
Напомним, в Херсонской области мужчина и его жена во время обработки полумертвого зайца получили травмы кистей рук и заболели туляремией.