У Херсонській області стартували масштабні антитерористичні навчання: деталі

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Як повідомляє пресслужба, під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінкордонам зі тимчасово окупованою територією АР Крим. У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції і Держслужби спеціального транспорту.

"Заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних. В ході відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною знаходяться стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонської області. Перш за все, це стосується морських портів, об'єктів енергопостачання, аеропорту, мостів і газодобувних веж", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що тренування проводяться в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з дотриманням прав і свобод людини.

Так, СБУ просить з розумінням поставитися жителів і гостей області до можливих тимчасових незручностей, пов'язаних з необхідністю проведення антитерористичних навчань.

Додамо

Державна прикордонна служба України влітку 2021 року візьме участь в українсько-британських навчаннях "Cossack Mace – 2021", які плануються провести на базі одного з навчальних центрів Збройних cил України.