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В Херсонской области стартовали масштабные антитеррористические учения: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как сообщает пресс-служба, во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админграницам с временно оккупированной территории АР Крым. В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Госслужбы специального транспорта.

"Мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным. В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области. Прежде всего, это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с соблюдением прав и свобод человека.

Так, СБУ просит с пониманием отнестись жителей и гостей области к возможным временным неудобствам, связанным с необходимостью проведения антитеррористических учений.

Добавим

Государственная пограничная служба Украины летом 2021 года примет участие в украинско-британских учениях "Cossack Mace - 2021", которые планируются провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.

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