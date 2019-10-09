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У Херсонській області на дорозі виявлено труп чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Херсонській області на дорозі між селами виявлено труп чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У Херсонській області на дорозі виявлено труп чоловіка

Між селами Посад-Покровське та Мирне Білозерського району області знайдено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Встановлено, що це житель села Посад-Покровське 1995 року народження. У померлого зламаний ніс та синці на обличчі.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Хмельницькій області пенсіонер пострілом в голову випадково вбив товариша біля мішені.

Українські Національні Новини

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