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В Херсонской области на дороге обнаружен труп мужчины

Киев • УНН

 • 28199 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Херсонской области на дороге между селами обнаружен труп мужчины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В Херсонской области на дороге обнаружен труп мужчины

Между селами Посад-Покровское и Мирное Белозерского района области найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Установлено, что это житель села Посад-Покровское 1995 года рождения. У умершего сломанный нос и синяки на лице.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Хмельницкой области пенсионер выстрелом в голову случайно убил товарища у мишени.

Украинские Национальные Новости

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