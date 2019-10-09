В Херсонской области на дороге обнаружен труп мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Херсонской области на дороге между селами обнаружен труп мужчины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Между селами Посад-Покровское и Мирное Белозерского района области найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Установлено, что это житель села Посад-Покровское 1995 года рождения. У умершего сломанный нос и синяки на лице.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Хмельницкой области пенсионер выстрелом в голову случайно убил товарища у мишени.