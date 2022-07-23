У Херсоні знову лунали вибухи - ОДА

Цитата

«У самому Херсоні лунали вибухи, також численні вибухи та обстріли Бериславського та Каховського районів. Про це повідомляють жителі окупованих районів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що бойові дії тривають біля села Давидів Брід, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовсткій ТГ.

Доповнення

22 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що жителі інформували про вибухи в Херсоні та дуже потужний - у районі Чорнобаївки.