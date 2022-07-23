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В Херсоне снова раздавались взрывы - ОГА

В Херсоне снова раздавались взрывы - ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В Херсоне за прошедшие сутки раздавались взрывы, также были многочисленные взрывы и обстрелы Бериславского и Каховского районов. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки по состоянию на 8 утра, передает УНН.

Цитата

«В самом Херсоне раздавались взрывы, а также многочисленные взрывы и обстрелы Бериславского и Каховского районов. Об этом сообщают жители оккупированных районов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что боевые действия продолжаются у села Давыдов Брод, ряда населенных пунктов Калиновской и Нововоронцовской ТГ.

Дополнение

22 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что жители информировали о взрывах в Херсоне и очень мощном – в районе Чернобаевки.

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