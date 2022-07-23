В Херсоне снова раздавались взрывы - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Херсоне за прошедшие сутки раздавались взрывы, также были многочисленные взрывы и обстрелы Бериславского и Каховского районов. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки по состоянию на 8 утра, передает УНН.
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«В самом Херсоне раздавались взрывы, а также многочисленные взрывы и обстрелы Бериславского и Каховского районов. Об этом сообщают жители оккупированных районов», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что боевые действия продолжаются у села Давыдов Брод, ряда населенных пунктов Калиновской и Нововоронцовской ТГ.
Дополнение
22 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что жители информировали о взрывах в Херсоне и очень мощном – в районе Чернобаевки.