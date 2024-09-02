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У Херсоні пролунали вибухи через атаку ворога

У Херсоні пролунали вибухи через атаку ворога

Київ • УНН

 • 20278 перегляди

У Дніпровському районі Херсона чути вибухи внаслідок атаки ворога з тимчасово окупованого лівобережжя. Мешканцям рекомендується уникати відкритих просторів та перейти до безпечніших місць.

У Дніпровському районі Херсона було чути вибухи внаслідок атаки ворога з тимчасово окупованого лівобережжя, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

У Дніпровському районі Херсона лунають вибухи. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівобережжя. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць

- написав Мрочко у Telegram.

У небі над Україною вночі збили 42 з 58 російських ракет і "шахедів", ще одна ракета та три дрони втрачені02.09.24, 09:42 • 17397 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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