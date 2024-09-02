У Херсоні пролунали вибухи через атаку ворога
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона чути вибухи внаслідок атаки ворога з тимчасово окупованого лівобережжя. Мешканцям рекомендується уникати відкритих просторів та перейти до безпечніших місць.
У Дніпровському районі Херсона було чути вибухи внаслідок атаки ворога з тимчасово окупованого лівобережжя, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
У Дніпровському районі Херсона лунають вибухи. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівобережжя. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць
У небі над Україною вночі збили 42 з 58 російських ракет і "шахедів", ще одна ракета та три дрони втрачені02.09.24, 09:42 • 17397 переглядiв